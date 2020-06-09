Instagram оновив правила користування соцмережею

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Тепер користувачі зможуть судитися за порушення авторських прав.
Новину передає «Преса України».
За даними видання The Verge, відома соцмережа Instagram оновила правила щодо користування фотознімками. Зокрема, інтернет-видання, які бажають використати контент користувачів Instagram, повинні будуть брати дозвіл у фотографів.
Якщо ж інформація з профіля буде використана без дозволу автора, то останній зможе подати до суду на видання за фактом порушення авторських прав.
11:49: На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух
11:15: Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
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