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Instagram оновив правила користування соцмережею

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 12:52
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Instagram оновив правила користування соцмережею

Тепер користувачі зможуть судитися за порушення авторських прав. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Verge, відома соцмережа Instagram оновила правила щодо користування фотознімками. Зокрема, інтернет-видання, які бажають використати контент користувачів Instagram, повинні будуть брати дозвіл у фотографів.

Якщо ж інформація з профіля буде використана без дозволу автора, то останній зможе подати до суду на видання за фактом порушення авторських прав.

 

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