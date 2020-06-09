Instagram оновив правила користування соцмережею

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 12:52

Тепер користувачі зможуть судитися за порушення авторських прав.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Verge, відома соцмережа Instagram оновила правила щодо користування фотознімками. Зокрема, інтернет-видання, які бажають використати контент користувачів Instagram, повинні будуть брати дозвіл у фотографів.

Якщо ж інформація з профіля буде використана без дозволу автора, то останній зможе подати до суду на видання за фактом порушення авторських прав.