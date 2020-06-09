У Таїланді знайшли мертвою українську журналістку

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 12:24

ЗМІ Таїланду розкрили цікаві подробиці таємничої смерті жінки. Як виявилось, вона збиралась розлучитись зі своїм чоловіком.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Таїланді знайшли мертвою українку Ольгу Фролову. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив її чоловік Дмитро Фролов. Відомо, що пара жила в Таїланді разом з сином останні 6 років.

Жінка пішла з дому в кінці травня, залишивши прощальну записку. Тіло Ольги Фролової знайшли у суботу, 6 червня, у джунглях Самуї.

«Я до останнього в своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов до цього. Мені дуже хотілося щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. На тілі вже не помітні були татуювання і обличчя було невпізнанним. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг і інше деталі свідчили що це Оля», - розповів чоловік.

Він також припустив, що жінка вчинила самогубство. За даними ЗМІ Таїланду, біля тіла жінки знайшли рюкзак марки Ferrari, в якому був блакитний гаманець та таблетки.

Також ЗМІ зазначили, що жінка повідомила чоловіку про свої відносини з іншим чоловіком, британським фітнес-тренером, та намір до нього переїхати. Пара готувалась до розлучення.