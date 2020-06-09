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36-річний депутат в результаті отримав опіки I-II ступеня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, у прес-службі ДСНС повідомили, що у квартирі у місті Новомосковськ, Дніпропетровська область, стався потужний вибух. В результаті виникла пожежа.
Рятувальники уточнили, що подія сталась на вулиці Гетьманській. Постраждав 36-річний власник помешкання - депутат Новомосковської міської ради 7-го скликання Андрій Володимирович Александрович. Він отримав опіки тіла I-II ступеня.
Також зазначається, що з 4 поверху на вулицю рятувальники вивели неповнолітнього хлопчика. Деталі події встановлюються.
11:49: На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух
11:15: Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
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