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На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 11:49
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На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух

36-річний депутат в результаті отримав опіки I-II ступеня.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, у прес-службі ДСНС повідомили, що у квартирі у місті Новомосковськ, Дніпропетровська область, стався потужний вибух. В результаті виникла пожежа.

Рятувальники уточнили, що подія сталась на вулиці Гетьманській. Постраждав 36-річний власник помешкання - депутат Новомосковської міської ради 7-го скликання Андрій Володимирович Александрович. Він отримав опіки тіла I-II ступеня.

Також зазначається, що з 4 поверху на вулицю рятувальники вивели неповнолітнього хлопчика. Деталі події встановлюються.

 

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