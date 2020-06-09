Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 11:15

Журналісти нагадали лідеру країни про жарти студії «Квартал-95», а саме про порівняння України з повією.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Українській правді». Лідер країни відповів на запитання, чи соромно йому за жарти про Україну, які він дозволяв собі, будучи коміком.

«Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі», - зазначив Зеленський.

Також президент згадав про жарт студії «Квартал-95», де Україну порівняли з повією.

«Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей або навіть хтось це сприйняв як жарт і порівняння України з «повією», то за такі речі мені соромно. І я неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю , про несамостійність фінансову. Так воно і є», - пояснив він.

За його словами, Україна має бути незалежною і ніхто не має права нею керувати. Зокрема, президент мав на увазі залежність України від фінансів інших.