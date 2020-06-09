Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну 11:15
В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ 10:02
Джонні Депп виконав пісню в пам’ять про Джорджа Флойда 08:46
Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві 07:35
Зеленський хоче законодавчо врегулювати статус першої леді 15:10
Україна готується до чергового етапу послаблення карантину 14:35
У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим 14:14
Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда 09:46
Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу 09:10
З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп 08:37
Сельскохозяйственные шины - Ваш выбор должен быть правильным 12:25
Журналісти нагадали лідеру країни про жарти студії «Квартал-95», а саме про порівняння України з повією.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Українській правді». Лідер країни відповів на запитання, чи соромно йому за жарти про Україну, які він дозволяв собі, будучи коміком.
«Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі», - зазначив Зеленський.
Також президент згадав про жарт студії «Квартал-95», де Україну порівняли з повією.
«Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей або навіть хтось це сприйняв як жарт і порівняння України з «повією», то за такі речі мені соромно. І я неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю , про несамостійність фінансову. Так воно і є», - пояснив він.
За його словами, Україна має бути незалежною і ніхто не має права нею керувати. Зокрема, президент мав на увазі залежність України від фінансів інших.
11:15: Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
08:46: Джонні Депп виконав пісню в пам’ять про Джорджа Флойда
08:12: Інтерв’ю Гордона-Гіркіна стане корисним у справі МН17
07:35: Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.