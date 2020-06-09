Кабмін може піти у відставку – депутат

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Олександр Качура нагадав, що ВРУ має розглянути програму дій Кабміну. Якщо їй не дадуть зелене світло, то уряд Шмигаля може піти у відставку.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура зробив гучну заяву. За його словами, Кабмін може не отримати імунітету від ВРУ.
«Рада найближчим часом повторно розгляне програму дій Кабміну. Якщо Денис Шмигаль не переконає Верховну Раду, його уряд може втратити імунітет», - розповів народний обранець.
За його словами, ВРУ матиме пів місяця для вирішення майбутнього чинного уряду.
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