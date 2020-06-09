Александр Петровский... Он работает волшебником...

zmxn 09 червня 2020, 06:59

... Половина первого ночи... Не спится... Неторопливо брожу бескрайними просторами интернета: анекдоты, музыкальные клипы, прогноз погоды, ситуация с коронавирусом... И неожиданно наталкиваюсь на сообщение: 9 июня - день рождения известного украинского мецената, президента Международного благотворительного фонда "Солидарность", кавалера десяти почетных орденов Александра Владимировича Петровского...

... Александр Петровский, день рождения... Это звучит символично. Ибо сложно сосчитать, скольким простым украинцам он подарил радость празднования второго Дня рождения: героям АТО, старикам-инвалидам, детям-сиротам...Тысячам? Десяткам тысяч? Они могли бы погибнуть от вражеской пули, умереть от страшной болезни или от голода. Но словно ангел, словно спасение с небес, в экстремальный момент ожесточенного противостояния между жизнью и смертью. вдруг возникал вполне земной Фонд "Солидарность"... И закупленные Фондом сотни комплетов касок и бронежилетов; КАМАЗы с госпитальным оборудованием; тонны медикаментов и продуктов питания не позволяли смерти забрать души практически обреченных людей. И, благодаря Александру Петровскому, все они отмечают теперь свой второй День рождения...

... В Интерете я обнаружил огромное количество статей, посвященных днепровскому меценату. Они самого разного толка: от резко негативных и до абсолютно позитивных, хвалебных.. Я прочитал некоторые из них и сделал вывод, что негативных приблизительно вдвое больше. И они, словно братья-близнецы - написаны, как под копирку. Мне сначала было сложно понять, отчего "акулы пера" так безбожно чернят имя днепровского мецената, творящего исключительно добрые дела? Это же абсурд! Но чуть позже меня осенило .. Чиновники, десятилетиями сидящие на государственных финансовых потоках и беззастенчиво обкрадывающие несчастных бюджетников, больных стариков и детей-инвалидов, люто ненавидят Петровского. И именно они являются заказчиками негативных материалов о нем. Ибо, если Петровский закупает для воинов ВСУ защитное снаряжение, значит его у них попросту нет; значит какой-нибудь генерал украл деньги и вместо касок и бронежилетов приобрел очередной "Мерседес". Если Петровский покупает медикаменты для больницы, значит их там нет; значит главврач украл деньги, выделенные на закупку лекарств и приобрел новый пентхаус в центре города. Если Петровский закупает школьную форму для детей-сирот из интерната, это значит им просто нечего носить; это значит, что ответственный городской чиновник провел незабываемый отпуск с молодой любовницей за границей... Петровский - это дерзкий вызов всей системе. Ведь благотворительные фонды возникают лишь там, где пробуксовывает государственная машина... И именно по этой причине государство не проявляет особой любви к таким личностям, как президент МБФ "Солидарность".

... Особенно меня позабавили материалы, посвященные присутствию Александра Петровского на Церемонии вручения Томаса в Стамбуле. Статей было много, я прочитал только три, но так и не понял: в чем же состоит вина Петровского? Какое преступление он совершил? Почему так "возбудились" "журналюги"? Регулярно центральные телеканалы демонстрируют нам, как публичные персоны - депутаты, мэры, чиновники, бизнесмены, меценаты - присутствуют на различных Конкурсах красоты, КВНах, Музыкальных фестивалях, Чемпионатах по боям без правил, Мундиалях... Петровский, человек глубоко верующий, подаривший украинским христианам несколько церквей, не оценивал женские бюсты, не патронировал полуголых певичек и не кричал бойцам ММА: "Убей его!". Он, патриот Украины, всего лишь присутствовал на исторической для нашей Родины торжественной церемонии вручения Томаса - что здесь странного? Почему столько шума? Идиотизм некоторых журналистов достиг, на мой взгляд, своего пика.... Господа писаки, вы жаждете, чтобы Петровский навсегда покинул пределы Украины? И кто же вместо него будет помогать бедным, убогим и больным? Уж не вы ли?...

... Дважды мне приходилось присутствовать на ретро-концертах, которые регулярно организовывет для ветеранов Фонд "Солидарность". Старики, руками которых возведен каждый завод, каждый жилой дом, каждый парк города, сегодня, увы, никому не нужны. Ни губернатору, ни президенту, ни Богу... На свою нищенскую пенсию они не могут позволить себе порой посетить театр или сходить в цирк. И потому ретро-концерты Фонда "Солидарность" для них, как глоток свежего воздуха. Ветераны с радостью собираются в назначенное время во Дворце культуры, радуются встрече, обнимаются, делятся новостями... А потом, два часа, смеясь и роняя слезы, слушают любимые мелодии своей молодости и подпевают артистам... Не забуду, как после одного из концертов группа женщин давала интервью местному телеканалу: "Огромное спасибо! Мы, без кремов и омолаживающих масок помолодели сегодня лет на 30! Александр Владимирович не просто меценат. Он - настоящий волшебник!"....

... Александр Петровский вне всяких сомнений человек-уникум. Ибо если где-то вдруг возникает Благотворительный фонд, то через год-полтора ждите: его президент непременно начнет предвыборную гонку за депутатский мандат или мэрское кресло. МБФ "Солидарность" существует уже более пятнадцати лет и ни разу его президент не участвовал в каких-либо выборах. В отличие от своих коллег, он руководствуется в жизни совершенно другими законами и иными ценностями. И самое главное... Помню, как 1 марта 2014 года над мэрией Днепропетровска был поднят национальный флаг РФ... Безвластие.. Половина личного состава милиции деморализовано, половина - на стороне коллаборационистов... Областной центр напичках "спецами" ГРУ... И именно Александр Петровский в этот трагический для Украины момент взял всю ответственость на себя. И именно он создал тот мощный кулак, которых разбил все потуги "руськага мира" в Днепропетровске. О том, как это было снят захватывающий документальный фильм https://www.youtube. com/watch?v=PLLKOs1Tr68 И что характерно: главный герой не произнес в нем ни слова. Это красноречиво характеризует Петровского, как личность, как гражданина, как патриота...

... Половина пятого утра... Светает... На окном встает новый день - 9 июня 2020 года от Рождества Христова ... Доброе утро, Александр Владимирович!... С днем рождения, дорогой!....

Сергей Климашенко