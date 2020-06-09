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В МОЗ розповіли, де в Україні найбільше випадків інфікування.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, в Україні зафіксували 394 нові випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих становить 27856 осіб. З них 810 людей померли та 12412 одужали.
«Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР», - відзначили у прес-службі МОЗ.
У столиці України зафіксовано 3523 випадки захворювання. Тим часом у Київській області — 1836 випадків. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 1175 випадків;
Волинська область — 1113 випадків;
Дніпропетровська область — 971 випадок;
Донецька область — 235 випадків;
Житомирська область — 935 випадків;
Закарпатська область — 1425 випадків;
Запорізька область — 499 випадків;
Івано-Франківська область — 1602 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
Львівська область — 2211 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1010 випадків;
Полтавська область — 274 випадки;
Рівненська область — 2094 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1305 випадків;
Харківська область — 1305 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 518 випадків;
Чернівецька область — 3729 випадків;
Черкаська область — 490 випадків;
Чернігівська область — 304 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Нагадаємо також, що з 10 червня в Україні відбудеться послаблення карантинних обмежень. Так, будуть дозволені масові заходи. Однак, лише в тих областях, де сприятлива епідеміологічна ситуація.
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
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