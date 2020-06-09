В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 10:02

В МОЗ розповіли, де в Україні найбільше випадків інфікування.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, в Україні зафіксували 394 нові випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих становить 27856 осіб. З них 810 людей померли та 12412 одужали.

«Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР», - відзначили у прес-службі МОЗ.

У столиці України зафіксовано 3523 випадки захворювання. Тим часом у Київській області — 1836 випадків. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 1175 випадків;

Волинська область — 1113 випадків;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 235 випадків;

Житомирська область — 935 випадків;

Закарпатська область — 1425 випадків;

Запорізька область — 499 випадків;

Івано-Франківська область — 1602 випадки;

Кіровоградська область — 562 випадки;

Львівська область — 2211 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1010 випадків;

Полтавська область — 274 випадки;

Рівненська область — 2094 випадки;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1305 випадків;

Харківська область — 1305 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3729 випадків;

Черкаська область — 490 випадків;

Чернігівська область — 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Нагадаємо також, що з 10 червня в Україні відбудеться послаблення карантинних обмежень. Так, будуть дозволені масові заходи. Однак, лише в тих областях, де сприятлива епідеміологічна ситуація.