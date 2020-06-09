Джорджа Флойда похоронили у золотій труні

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 09:33

У Техасі пройшла церемонія прощання з убитим Джорджом Флойдом.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 червня, на кладовищі Меморіального саду Х'юстона, штат Техас, похоронили Джорджа Флойда, чоловіка, якого задушив ногою коп у Міннеаполісі. На панахиду прибула не лише сім’я вбитого, а й небайдужі люди.

У зв’язку з пандемією коронавірусу бажаючі попрощатися з чоловіком були у масках та рукавичках. Варто зазначити також, що хоронили 46-річного Джорджа Флойда у золотій труні.

«Це дуже боляче. Просто бути тут, говорити, це біль», - заявив брат убитого Філоніз Флойд.

Нагадаємо, тривожний інцидент з убивством Джорджа Флойда був зафіксований на камеру телефону. Відео з’явилось у соціальних мережах, після чого у США спалахнули масові протести проти системного расизму.