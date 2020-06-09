Джорджа Флойда похоронили у золотій труні

В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ 10:02
Джонні Депп виконав пісню в пам’ять про Джорджа Флойда 08:46
Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві 07:35
Зеленський хоче законодавчо врегулювати статус першої леді 15:10
Україна готується до чергового етапу послаблення карантину 14:35
У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим 14:14
Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда 09:46
Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу 09:10
З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп 08:37
Сельскохозяйственные шины - Ваш выбор должен быть правильным 12:25
Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій 13:54
Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України 13:34
У Техасі пройшла церемонія прощання з убитим Джорджом Флойдом.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 червня, на кладовищі Меморіального саду Х'юстона, штат Техас, похоронили Джорджа Флойда, чоловіка, якого задушив ногою коп у Міннеаполісі. На панахиду прибула не лише сім’я вбитого, а й небайдужі люди.
У зв’язку з пандемією коронавірусу бажаючі попрощатися з чоловіком були у масках та рукавичках. Варто зазначити також, що хоронили 46-річного Джорджа Флойда у золотій труні.
«Це дуже боляче. Просто бути тут, говорити, це біль», - заявив брат убитого Філоніз Флойд.
Нагадаємо, тривожний інцидент з убивством Джорджа Флойда був зафіксований на камеру телефону. Відео з’явилось у соціальних мережах, після чого у США спалахнули масові протести проти системного расизму.
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
08:46: Джонні Депп виконав пісню в пам’ять про Джорджа Флойда
08:12: Інтерв’ю Гордона-Гіркіна стане корисним у справі МН17
07:35: Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві
15:10: Зеленський хоче законодавчо врегулювати статус першої леді
14:35: Україна готується до чергового етапу послаблення карантину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.