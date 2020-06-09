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Інтерв’ю Гордона-Гіркіна стане корисним у справі МН17

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 08:12
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Інтерв’ю Гордона-Гіркіна стане корисним у справі МН17

У матеріалах для розгляду справи про збитий над Україною літак МН17 з’явиться інтерв’ю Ігоря Гіркіна для Дмитра Гордона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що днем раніше в Гаазі відбулось судове засідання у справі про збиття в небі над Донбасом літака МН17. Як відомо, трагедія трапилась у 2014 році.

Відомо, що суддя-голова Хендрік Стінхейс заявив, що до матеріалів судового розслідування додадуть нашуміле інтерв'ю терориста Ігоря Гіркіна, який поспілкувався з українським журналістом Дмитром Гордоном.

Як відомо, Гордон стикнувся з осудом в свій бік, оскільки він взяв інтерв’ю у терориста Гіркіна та зрадниці України Наталії Поклонської. Сам Гордон заявив, що флешки з інтерв’ю він передасть в Гаагу.

 

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