Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 07:35

56-річний Єфремов вилетів на зустрічну смугу, в результаті відбулась ДТП. Горе-водій був п’яним.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 8 червня, у Москві сталась ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова. Зірка кіно, рухаючись на позашляховику Grand Cherokee, вилетів на зустрічну смугу та протаранив авто «Лада».

На жаль, водій «Лади» знаходиться у важкому стані. Тим часом проти винуватця ДТП поліція завела кримінальну справу.

«Потерпілий водій з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікувального закладу. В даний час відносно водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 264 КК РФ», - зазначили в поліції.

Як відомо, 56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп’яніння. Тепер він може сісти за грати на термін до 7 років.