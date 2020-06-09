Відомий російський актор може поплатитись свободою за ДТП у Москві

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56-річний Єфремов вилетів на зустрічну смугу, в результаті відбулась ДТП. Горе-водій був п’яним.
Новину передає «Преса України».
Вчора ввечері, 8 червня, у Москві сталась ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова. Зірка кіно, рухаючись на позашляховику Grand Cherokee, вилетів на зустрічну смугу та протаранив авто «Лада».
На жаль, водій «Лади» знаходиться у важкому стані. Тим часом проти винуватця ДТП поліція завела кримінальну справу.
«Потерпілий водій з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікувального закладу. В даний час відносно водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 264 КК РФ», - зазначили в поліції.
Як відомо, 56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп’яніння. Тепер він може сісти за грати на термін до 7 років.
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