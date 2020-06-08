Зеленський хоче законодавчо врегулювати статус першої леді

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За словами президента країни, перша леді повинна мати обов'язки.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час візиту до Хмельницького. Український лідер зазначив, що хоче законодавчо врегулювати статус першої леді.
Зеленський пояснив свій намір. За його словами, перша леді Олена Зеленська досить часто стикається з необгрунтованою критикою.
«У нас була така історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (Олена Зеленська - ред.) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть всім тим, які не лікували хворих коронавірусів, а просто в житті захворіли ним. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися. Антипіар їй зробив чоловік, який відповів: «Що це за листи? Де мої 300 відсотків надбавки?» - розповів президент.
Зеленський додав, що його дружина робить дійсно багато речей без піару й інцидент наштовхнув його на думку, що в країні немає законодавства, яке регулює інститут першої леді.
«Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, повинні бути обов'язки», - заявив він.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Олена Зеленська заявляла, що у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах вона хотіла б займатися звичними для неї справами у студії «Квартал-95».
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