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Україна готується до чергового етапу послаблення карантину

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 14:35
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Україна готується до чергового етапу послаблення карантину

Він наступить уже 10 червня.

Новину передає «Преса України».

10 червня в Україні запланований новий етап послаблення карантину. Області, де спостерігатиметься сприятлива епідеміологічна картина, зможуть відновити роботу баз відпочинку та санаторіїв.

Також буде дозволено проведення масових культурно-мистецьких заходів за умови проведення їх просто неба та з обмеженою кількістю людей, по одній людині на 5 кв. м загальної площі. Крім того, у приміщеннях необхідно вдягати захисні маски. Перед тим, як потрапити у приміщення відвідувачам мірятимуть температуру. Обов'язковою залишається дезінфекція рук.

Дитячі табори поки не працюватимуть.

 

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