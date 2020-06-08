Україна готується до чергового етапу послаблення карантину

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Він наступить уже 10 червня.
Новину передає «Преса України».
10 червня в Україні запланований новий етап послаблення карантину. Області, де спостерігатиметься сприятлива епідеміологічна картина, зможуть відновити роботу баз відпочинку та санаторіїв.
Також буде дозволено проведення масових культурно-мистецьких заходів за умови проведення їх просто неба та з обмеженою кількістю людей, по одній людині на 5 кв. м загальної площі. Крім того, у приміщеннях необхідно вдягати захисні маски. Перед тим, як потрапити у приміщення відвідувачам мірятимуть температуру. Обов'язковою залишається дезінфекція рук.
Дитячі табори поки не працюватимуть.
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