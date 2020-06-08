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У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 14:14
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У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим

Таким чином учасники акції повторили біблійний епізод, коли Ісус помив ноги своїм учням.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що у Північній Кароліні пройшла мирна акція. Тут білі поліцейські обмили ноги темношкірим лідерам релігійних організацій. Таким чином вони висловили «смирення та любов».

Варто зазначити, що таким чином був повторений біблійний епізод, коли Ісус помив ноги своїм учням.

«Члени Церковного центру "Спадщина" на чолі з пасторами Вірою Вокомою та її чоловіком Собомою взяли участь у молитві "Єдиності" на честь Джорджа Флойда», - відзначили місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, у США проходять масові акції протести. Люди протестують проти системного расизму. Поштовхом до протестів став інцидент, коли у Міннеаполісі білий коп задушив ногою темношкірого Джорджа Флойда. 

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