У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим 14:14
Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда 09:46
Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу 09:10
З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп 08:37
Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій 13:54
Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України 13:34
У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги 11:17
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes 08:49
Літо без табору – Ляшко закликав батьків не віддавати дітей на оздоровлення 08:17
Таким чином учасники акції повторили біблійний епізод, коли Ісус помив ноги своїм учням.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що у Північній Кароліні пройшла мирна акція. Тут білі поліцейські обмили ноги темношкірим лідерам релігійних організацій. Таким чином вони висловили «смирення та любов».
Варто зазначити, що таким чином був повторений біблійний епізод, коли Ісус помив ноги своїм учням.
«Члени Церковного центру "Спадщина" на чолі з пасторами Вірою Вокомою та її чоловіком Собомою взяли участь у молитві "Єдиності" на честь Джорджа Флойда», - відзначили місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, у США проходять масові акції протести. Люди протестують проти системного расизму. Поштовхом до протестів став інцидент, коли у Міннеаполісі білий коп задушив ногою темношкірого Джорджа Флойда.
14:14: У Північній Кароліні поліцейські обмили ноги темношкірим
10:25: З'явилася нова статистика щодо коронавірусу в Україні
09:46: Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда
09:10: Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу
08:37: З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп
08:06: В МОЗ уточнили, хто купуватиме антисептики в дитсадки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.