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Новий тиждень в Україні стартує зі спеки

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 10:56
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Новий тиждень в Україні стартує зі спеки

За прогнозом синоптиків, не обійдеться без короткочасних дощів.  

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, новий тиждень в Україні стартує зі спеки. Сонце переважатиме у більшості областей країни. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градуса.

На Заході можливі короткочасні дощі та температура повітря від +23 до +31 градуса.

Нагадлаємо, раніше народні синоптики попереджали, що червень та липень в України будуть багаті на дощі. Тим часом серпень виділиться максимально спекотною та сухою погодою.

 

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