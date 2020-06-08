Аня Мартинюк 08 червня 2020, 10:56

За прогнозом синоптиків, не обійдеться без короткочасних дощів.

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, новий тиждень в Україні стартує зі спеки. Сонце переважатиме у більшості областей країни. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градуса.

На Заході можливі короткочасні дощі та температура повітря від +23 до +31 градуса.

Нагадлаємо, раніше народні синоптики попереджали, що червень та липень в України будуть багаті на дощі. Тим часом серпень виділиться максимально спекотною та сухою погодою.