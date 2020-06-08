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За прогнозом синоптиків, не обійдеться без короткочасних дощів.
Новину передає «Преса України».
За даними Укргідрометцентру, новий тиждень в Україні стартує зі спеки. Сонце переважатиме у більшості областей країни. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градуса.
На Заході можливі короткочасні дощі та температура повітря від +23 до +31 градуса.
Нагадлаємо, раніше народні синоптики попереджали, що червень та липень в України будуть багаті на дощі. Тим часом серпень виділиться максимально спекотною та сухою погодою.
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09:46: Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда
09:10: Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу
08:37: З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп
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