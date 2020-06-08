З'явилася нова статистика щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 10:25

В ряді областей України нових випадків інфікування виявлено не було.

Новину передає «Преса України».

Станом на 8 червня в Україні зафіксовано 27 462 осіб з коронавірусом. Днем раніше хворих було 26 999 осіб. Кількість нових випадків інфікування становить 485 особи.

З початку епідемії 12 195 осіб одужали та 797 померли. За останню добу померли 9 осіб. Відповідну інформацію навели в РНБО.

Варто зазначити, що найбільше нових хворих у Києві – 72 людини. Тим часом У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових хворих не виявлено.

Інформації з тимчасово окупованих територій немає.