Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда 09:46
Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу 09:10
З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп 08:37
Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій 13:54
Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України 13:34
У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги 11:17
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes 08:49
Літо без табору – Ляшко закликав батьків не віддавати дітей на оздоровлення 08:17
У ЄС вирішили не пускати до себе громадян третіх країн до липня 07:39
Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою 07:01
За словами нардепа, можна перейменувати проспект Степана Бандери у Києві.
Новину передає «Преса України».
Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа виступив з цікавою ідеєю перейменувати проспект Бандери, що у Києві, в честь Джорджа Флойда. Нагадаємо, останній був убитий в США копом. В результаті всю Америку сколихнули протести темношкірих.
За словами народного обранця, Флойд почав «революцію гідності» в США.
«В солідарність з американським народом, розділяючи їх національне горе у зв'язку з трагічною загибеллю чорношкірого великомученика. Як народний депутат України, пропоную оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Флойда! Також звертаюся до митрополита Епіфанія з вимогою канонізувати невинно убієнного Флойда і призначити день шанування його в церкві», - зазначив Ківа у соцмережі.
Крім того, Ківа запропонував внести ім'я Флойда в списки героїв Небесної сотні.
09:46: Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда
09:10: Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу
08:37: З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп
08:06: В МОЗ уточнили, хто купуватиме антисептики в дитсадки
13:54: Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій
13:34: Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.