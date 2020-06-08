Ківа запропонував перейменувати проспект у Києві на честь Джорджа Флойда

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 09:46

За словами нардепа, можна перейменувати проспект Степана Бандери у Києві.

Новину передає «Преса України».

Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа виступив з цікавою ідеєю перейменувати проспект Бандери, що у Києві, в честь Джорджа Флойда. Нагадаємо, останній був убитий в США копом. В результаті всю Америку сколихнули протести темношкірих.

За словами народного обранця, Флойд почав «революцію гідності» в США.

«В солідарність з американським народом, розділяючи їх національне горе у зв'язку з трагічною загибеллю чорношкірого великомученика. Як народний депутат України, пропоную оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Флойда! Також звертаюся до митрополита Епіфанія з вимогою канонізувати невинно убієнного Флойда і призначити день шанування його в церкві», - зазначив Ківа у соцмережі.

Крім того, Ківа запропонував внести ім'я Флойда в списки героїв Небесної сотні.