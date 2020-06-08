Екологічне лихо в Новорильську – США запропонували свою допомогу

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 09:10

Майк Помпео заявив, що попри напружену ситуацію у США американська сторона готова допомогти Росії впоратися з наслідками екологічного лиха у Новорильську.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що США вирішили допомогти Росії у подоланні екологічного лиха в Новорильську, де відбувся розлив палива у річки. Відповідну заяву зробив державний секретар США Майк Помпео.

«Із сумом дізнався про розлив палива у Норільську, Росія. Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічно лихо та запропонувати нашу технічну експертизу», - зазначив він.

Нагадаємо, 29 травня у зв’язку з розгерметизацією одного із резервуарів ТЕЦ Норильськ-Таймирської енергетичної компанії відбувся розлив близько 20 тисяч тонн палива, яке просочилось у річки, грунт, водойму та на проїжджу частину. Відомо, що у зв’язку із завданням шкоди довкіллю відкриті кримінальні справи за 3 статтями.