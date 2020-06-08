З’явилися нові деталі резонансної ДТП на трасі Київ – Чоп

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Виявилось, що серед загиблих чотирирічна дитина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 червня, з’явилися нові деталі великої ДТП, яка трапилась біля села Вересневе, що на Рівненщині. Автопригода трапилась 7 червня о 18:25 на трасі Київ – Чоп.
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На Рівненщині смертельна ДТП – за попередньою інформацією загинуло четверо людей На даний час рятувальники спільно з поліцейськими ліквідовують наслідки ДТП за участю чотирьох автомобілів на трасі Київ-Чоп поблизу села Вересневе Рівненського району. В автопригоду потрапили три легковика та одна вантажівка. Попередньо четверо загиблих з них одна дитина. Рятувальники деблоковують загиблих з понівеченого авто. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Інформація уточнюється. #rivne #рівне
Стало відомо, що відбулось зіткнення 4 авто. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Попередньо, причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу руху. Водій, керуючи фурою МЕRCEDES BENZ, який рухався зі строни м. Рівне в напрямку м. Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем AUDI, який рухався прямо в зустрічному напрямку. Продовживши рух, фура зіткнулася з автомолем CHEVTOLET AVEO. Після чого водій автомобіля ЗАЗ 110206 допустив зіткнення з ще з одним автомобілем AUDI, який після зіткнення виїхав на смугу зустрічного руху», - розповів він.
В результаті ДТП померли водій та 3 пасажири CHEVTOLET AVEO. Серед загиблих 4-річна дитина. Водій AUDI отримав травми.
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