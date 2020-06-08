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Міністр Максим Степанов запевнив, що батьки антисептики не купуватимуть.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу, в ході якого розповів, хто купуватиме антисептики в дитячі садки. За його словами, ця задача лягає на плечі адміністрації дитячого садка.
«Що стосується закупівлі антисептиків, масок і інших речей, які використовуються в дитячих садках в зв'язку з рекомендаціями МОЗ і в зв'язку з існуючими карантинними обмеженнями - це повинна робити виключно адміністрація цього закладу, власники цього закладу», - розповів Степанов.
Він особливо наголосив, що ніде не передбачено, щоб антисептики та засоби захисту купували батьки дітей. Нагадаємо, раніше в МОЗ рекомендували замінити у дитсадках тверде мило на рідке, а також відмовитися від багаторазових рушників.
08:06: В МОЗ уточнили, хто купуватиме антисептики в дитсадки
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