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На Київщині чоловік вчинив потрійне вбивство

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 07:35
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На Київщині чоловік вчинив потрійне вбивство

У Фастові 28-річний чоловік вбив сестру та двох квартирантів. Також він ледь не вбив власну матір.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі поліції Київської області повідомили, що 7 червня у Фастові 28-річний чоловік вчинив потрійне вбивство. Він розправився із 31-річною сестрою та двома квартирантами – чоловіком та жінкою. Їх особи встановлюються. 

Крім того, йому вдалось поранити матір. Її забрали до лікарні.

Поліція встановила, що зловмисник накинувся на людей з ножем. Він уже мав проблеми із законом. Наразі чоловік затриманий. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Тепер чоловік може сісти за грати на термін від 8 до 15 років або довічно.

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