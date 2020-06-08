На Київщині чоловік вчинив потрійне вбивство

Аня Мартинюк 08 червня 2020, 07:35

У Фастові 28-річний чоловік вбив сестру та двох квартирантів. Також він ледь не вбив власну матір.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі поліції Київської області повідомили, що 7 червня у Фастові 28-річний чоловік вчинив потрійне вбивство. Він розправився із 31-річною сестрою та двома квартирантами – чоловіком та жінкою. Їх особи встановлюються.

Крім того, йому вдалось поранити матір. Її забрали до лікарні.

Поліція встановила, що зловмисник накинувся на людей з ножем. Він уже мав проблеми із законом. Наразі чоловік затриманий. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Тепер чоловік може сісти за грати на термін від 8 до 15 років або довічно.