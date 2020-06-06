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Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 13:54
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Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій

Президиент України очікує, що відповідний законопроект буде прийнято до закриття нинішньої сесії парламенту.

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський запропонував прийняти закон про приватні військові компанії. Відповідна заява пролунала ще 5 червня під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів.

«Є два проекти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно», - розповів він.

За його словами, необхідно розробити збалансований законопроект. Президент також очікує, що його приймуть до закриття нинішньої сесії українського парламенту.

 

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