Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій 13:54
Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України 13:34
У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги 11:17
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes 08:49
Літо без табору – Ляшко закликав батьків не віддавати дітей на оздоровлення 08:17
У ЄС вирішили не пускати до себе громадян третіх країн до липня 07:39
Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою 07:01
Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг 15:02
Україна все більше переходить в управління зовнішніми силами - Тимошенко 14:04
Життя чорних важливе – Анджеліна Джолі зробила благодійний вчинок 13:39
У депутата «Слуги народу» нарахували 437 земельних ділянок 13:09
Президиент України очікує, що відповідний законопроект буде прийнято до закриття нинішньої сесії парламенту.
Новину передає «Преса України».
Український лідер Володимир Зеленський запропонував прийняти закон про приватні військові компанії. Відповідна заява пролунала ще 5 червня під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів.
«Є два проекти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно», - розповів він.
За його словами, необхідно розробити збалансований законопроект. Президент також очікує, що його приймуть до закриття нинішньої сесії українського парламенту.
13:54: Зеленський виступив за створення в Україні приватних армій
13:34: Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України
11:17: У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.