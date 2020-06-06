Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 13:34

Сергій Аксьонов зазначив, що на півострів прибули двоє людей з коронавірусною інфекцією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, російські ЗМІ повідомили, що на анексованому півострові Крим зафіксовано нові випадки смерті від коронавірусу. Так, померла одна людина.

За даними прес-служби так званого МОЗ Криму, всього від коронавірусу померли 14 людей.

«Продовжують лікування 104 людини, виявлено за добу - 11 випадків, видужала - 308, померло – 14» , - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під медичним наглядом знаходяться майже 2,9 тисяч осіб. З них 1,7 тисяч осіб перебувають на самоізоляції. Тим часом так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що за останню добу зафіксовано 11 нових випадків зараження. Він додав, що двоє хворих прибули з материкової України.