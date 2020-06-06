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У Львові в таксі знайшли труп чоловіка

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 13:01
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У Львові в таксі знайшли труп чоловіка

Чоловіку було 37 років. Його тіло знайшли на задньому сидінні таксі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, видання «Варта-1» повідомило, що у Львові на перехресті вулиць Боберського–Кульпарківська було знайдено труп молодого чоловіка. Як відомо, тіло людини знайшли в таксі на задньому сидінні.

За попередніми даними, 37-річний чоловік зник днем раніше, 5 червня. Поліція повідомила, що на тілі не знайдено слідів насильницької смерті. Деталі події встановлюються. 

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