У Львові в таксі знайшли труп чоловіка

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Чоловіку було 37 років. Його тіло знайшли на задньому сидінні таксі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, видання «Варта-1» повідомило, що у Львові на перехресті вулиць Боберського–Кульпарківська було знайдено труп молодого чоловіка. Як відомо, тіло людини знайшли в таксі на задньому сидінні.
За попередніми даними, 37-річний чоловік зник днем раніше, 5 червня. Поліція повідомила, що на тілі не знайдено слідів насильницької смерті. Деталі події встановлюються.
13:34: Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України
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