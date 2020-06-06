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Собор Святої Софії в Стамбулі стане мечеттю

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 12:43
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Собор Святої Софії в Стамбулі стане мечеттю

Відповідне рішення прийняв президент Туреччини Раджеп Ердоган.

Новину передає «Преса України».

Президент Туреччини Раджеп Ердоган зробив важливу заяву. Турецький лідер запланував змінити статус собору Святої Софії в Стамбулі. Як відомо, раніше він був православним храмом і молитовним будинком мусульман. Згодом з нього зробили музей.

Тепер Ердоган дав розпорядження знову перетворити музей на мечеть.

«Туристи зможуть відвідувати собор Святої Софії і в статусі мечеті. Як у випадку з Блакитною мечеттю на площі Султанахмет. Це повинна вирішувати наша нація», - навели слова Ердогана турецькі ЗМІ.

Заява Ердогана пролунала на засіданні головної ради правлячої в країні Партії справедливості і розвитку. Тим не менше, президент Туреччини наголосив, що поспішати не треба і варто спочатку заповнити існуючі мечеті.

 

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