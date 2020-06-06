Собор Святої Софії в Стамбулі стане мечеттю

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Відповідне рішення прийняв президент Туреччини Раджеп Ердоган.
Новину передає «Преса України».
Президент Туреччини Раджеп Ердоган зробив важливу заяву. Турецький лідер запланував змінити статус собору Святої Софії в Стамбулі. Як відомо, раніше він був православним храмом і молитовним будинком мусульман. Згодом з нього зробили музей.
Тепер Ердоган дав розпорядження знову перетворити музей на мечеть.
«Туристи зможуть відвідувати собор Святої Софії і в статусі мечеті. Як у випадку з Блакитною мечеттю на площі Султанахмет. Це повинна вирішувати наша нація», - навели слова Ердогана турецькі ЗМІ.
Заява Ердогана пролунала на засіданні головної ради правлячої в країні Партії справедливості і розвитку. Тим не менше, президент Туреччини наголосив, що поспішати не треба і варто спочатку заповнити існуючі мечеті.
13:34: Аксьонов заявив про завезення коронавірус у Крим з материкової України
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