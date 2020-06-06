Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 777 смертей від Covid-19 – В МОЗ оновили статистику
  • Аваков емоційно відзвітував про роботу у ВРУ
  • Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею

Французькі війська ліквідували лідера Аль-Каїди

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 12:27
Версія для друку
Французькі війська ліквідували лідера Аль-Каїди

Міністр оборони Франції Флоренція Парлі заявила, що разом з Абдельмалеком Дрюкделою   були ліквідовані його соратники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що французькі війська вбили лідера Аль-Каїди в ісламському Магрибі Алжира. Мова йде про Абдельмалека Дрюкдела. Про це заявила міністр оборони Франції Флоренція Парлі.

За її словами, Дрюкдел був убитий у четвер поблизу алжирського кордону.

«Багато близьких соратників Друкделя - який командував кількома приєднаними джихадистськими групами - також були «нейтралізовані», - додала вона.

Аль-Каїда в Ісламському Магрібі (AQIM) виникла з групи, яка бере початок наприкінці 90-х радикальними алжирськими ісламістами. Останні в 2007 році пообіцяли вірність мережі Аль-Каїди Осама Бін Ладена.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції