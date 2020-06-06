Французькі війська ліквідували лідера Аль-Каїди

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Міністр оборони Франції Флоренція Парлі заявила, що разом з Абдельмалеком Дрюкделою були ліквідовані його соратники.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що французькі війська вбили лідера Аль-Каїди в ісламському Магрибі Алжира. Мова йде про Абдельмалека Дрюкдела. Про це заявила міністр оборони Франції Флоренція Парлі.
За її словами, Дрюкдел був убитий у четвер поблизу алжирського кордону.
«Багато близьких соратників Друкделя - який командував кількома приєднаними джихадистськими групами - також були «нейтралізовані», - додала вона.
Аль-Каїда в Ісламському Магрібі (AQIM) виникла з групи, яка бере початок наприкінці 90-х радикальними алжирськими ісламістами. Останні в 2007 році пообіцяли вірність мережі Аль-Каїди Осама Бін Ладена.
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