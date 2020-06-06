У МОЗ запрацює окремий орган з питань трансплантації

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Максим Степанов нагадав, що в Україні є фахівці, які можуть проводити трансплантацію органів, однак поки немає певної системи для проведення таких операції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, голова МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу. Він нагадав, що питаннями трансплантації органів в Україні, а також питанням лікування за кордоном займатиметься окремий орган при МОЗ.
«Питаннями трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тією структурою, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном», - йшлось у його заяві.
Степанов нагадав, що в Україні можна проводити трансплантацію, адже тут є фахівці, які можуть проводити такі операції. Однак, поки не існує певної системи, яка дозволить проводити їх вчасно.
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