У МОЗ запрацює окремий орган з питань трансплантації

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 11:47

Максим Степанов нагадав, що в Україні є фахівці, які можуть проводити трансплантацію органів, однак поки немає певної системи для проведення таких операції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, голова МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу. Він нагадав, що питаннями трансплантації органів в Україні, а також питанням лікування за кордоном займатиметься окремий орган при МОЗ.

«Питаннями трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тією структурою, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном», - йшлось у його заяві.

Степанов нагадав, що в Україні можна проводити трансплантацію, адже тут є фахівці, які можуть проводити такі операції. Однак, поки не існує певної системи, яка дозволить проводити їх вчасно.