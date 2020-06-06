У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги

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Священний синод Елладської православної церкви відреагував на заклик ЗМІ займатися йогою під час карантину.
Новину передає «Преса України».
Священний синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) зробив гучну заяву. А саме про те, що заняття йогою це не по-християнськи. Також уточнюється, що подібні фізичні та духовні практики родом з Індії.
Як зазначає видання Orthodox Times, Грецька церква вважає йогу частиною релігії індуїзму, а не просто фізичними вправами. Варто зазначити, що відповідна заява пролунала на тлі рекомендації грецьких ЗМІ займатися йогою під час карантину.
У заяві Синоду зазначили, що церква зобов'язана піклуватися про свою паству.
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