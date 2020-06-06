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У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 11:17
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У Грецькій церкві заявили про несумісність православ'я та йоги

Священний синод Елладської православної церкви відреагував на заклик ЗМІ займатися йогою під час карантину. 

Новину передає «Преса України».

Священний синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) зробив гучну заяву. А саме про те, що заняття йогою це не по-християнськи. Також уточнюється, що подібні фізичні та духовні практики родом з Індії.

Як зазначає видання Orthodox Times, Грецька церква вважає йогу частиною релігії індуїзму, а не просто фізичними вправами. Варто зазначити, що відповідна заява пролунала на тлі рекомендації грецьких ЗМІ займатися йогою під час карантину.

У заяві Синоду зазначили, що церква зобов'язана піклуватися про свою паству.

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