Фіджі успішно впоралась з COVID-19

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Уряд екзотичної країни заявив, що останні 45 днів тут не фіксували хворих на смертоносний китайський вірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що країна Фіджі доповнила список країн, які перемогли коронавірус. Уряд країни зазначив, що протягом останніх 45 днів в країні не виявлено жодного випадку захворювання.
«Фіджі очистилася від останнього активного пацієнта з COVID-19», - заявив прем'єр-міністр країни Френк Баїнімарама.
Варто зазначити, що на Фіджі було зафіксовано всього 18 хворих. На щастя, обійшлось без летальних випадків.
08:49: Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes
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