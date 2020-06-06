Фіджі успішно впоралась з COVID-19

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 10:42

Уряд екзотичної країни заявив, що останні 45 днів тут не фіксували хворих на смертоносний китайський вірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що країна Фіджі доповнила список країн, які перемогли коронавірус. Уряд країни зазначив, що протягом останніх 45 днів в країні не виявлено жодного випадку захворювання.

«Фіджі очистилася від останнього активного пацієнта з COVID-19», - заявив прем'єр-міністр країни Френк Баїнімарама.

Варто зазначити, що на Фіджі було зафіксовано всього 18 хворих. На щастя, обійшлось без летальних випадків.