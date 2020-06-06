777 смертей від Covid-19 – В МОЗ оновили статистику

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 10:08

За останню добу від китайського вірусу в Україні померли 15 людей та 440 одужали.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 6 червня в Україні кількість хворих зросла до 26513 осіб. За останню добу лабораторно було підтверджено 549 нових випадків. Відомо, що за останню добу від коронавірусу померли 15 людей. За весь період померло 777 людей.

Також за минулу добу одужали 440 людей. Тепер загальна кількість людей, які одужали, становить 11 812 осіб.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Чернівецька область – 3585.

Київ – 3375.

Львівська область – 2053.

Рівненська область – 2014.

Київська область – 1748.

Івано-Франківська область – 1533.

Закарпатська область – 1301.

Тернопільська область – 1255.

Харківська область – 1222.

Вінницька область – 1116.

Волинська область – 1037.

Одеська область – 985.

Дніпропетровська область – 965.

Житомирська область – 870.

Кіровоградська область – 546.

Хмельницька область – 509.

Запорізька область – 488.

Черкаська область – 448.

Миколаївська область – 307.

Полтавська область – 273.

Чернігівська область – 257.

Донецька область – 203.

Сумська область – 192.

Херсонська область – 179.

Луганська область – 52.

Як повідомлялось раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що він не підтримує ідею відкриття літніх дитячих таборів на тлі пандемії коронавірусу. За його словами, у таборі діти можуть підчепити інші інфекційні захворювання. В результаті їх доведеться лікувати в інфекційних відділеннях разом з хворими на коронавірус.