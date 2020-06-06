Сергій Бабкін записав пісню із зіркою «Кварталу-95»

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Так, Олена Кравець та Сергій Бабкін представили спільний трек під назвою «Спалах».
Новину передає «Преса України».
Співак Сергій Бабкін представив на своєму Youtube-каналі спільну роботу з актрисою студії «Квартал-95» Оленою Кравець. Так, дует представив трек під назвою «Спалах».
«Сергій вирішив надати їй жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором власного речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили «Спалах» - йдеться описі треку.
Шанувальники знаменитостей також можуть побачити відеороботу, в якій представлено процес створення хіта. Тим часом Олена Кравець зазначила в соцмережі, що так здійснилась її мрія.
До слова, з моменту публікації, 5 червня, відео подивились понад 150 тисяч разів.
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