Сергій Бабкін записав пісню із зіркою «Кварталу-95»

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 09:27

Так, Олена Кравець та Сергій Бабкін представили спільний трек під назвою «Спалах».

Новину передає «Преса України».

Співак Сергій Бабкін представив на своєму Youtube-каналі спільну роботу з актрисою студії «Квартал-95» Оленою Кравець. Так, дует представив трек під назвою «Спалах».

«Сергій вирішив надати їй жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором власного речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили «Спалах» - йдеться описі треку.

Шанувальники знаменитостей також можуть побачити відеороботу, в якій представлено процес створення хіта. Тим часом Олена Кравець зазначила в соцмережі, що так здійснилась її мрія.

До слова, з моменту публікації, 5 червня, відео подивились понад 150 тисяч разів.