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Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 08:49
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Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes

Колосальні заробітки йому принесла кар’єра футболіста та реклама.

Новину передає «Преса України».

Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом, який потрапив до рейтингу Forbes як мільярдер. Гравець італійського «Ювентусу» за 17-річну кар’єру заробив 650 млн доларів. До слова, це також рекорд серед футбольних гравців.

За рекламу Роналду заробив 765 млн доларів. Так, серед спортсменів-багатіїв він третій у списку Forbes. Компанію йому склали гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвейзер.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду став першим гравцем, який виграв у Лізі чемпіонів 100 разів.

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