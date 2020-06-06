Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 08:49

Колосальні заробітки йому принесла кар’єра футболіста та реклама.

Новину передає «Преса України».

Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом, який потрапив до рейтингу Forbes як мільярдер. Гравець італійського «Ювентусу» за 17-річну кар’єру заробив 650 млн доларів. До слова, це також рекорд серед футбольних гравців.

За рекламу Роналду заробив 765 млн доларів. Так, серед спортсменів-багатіїв він третій у списку Forbes. Компанію йому склали гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвейзер.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду став першим гравцем, який виграв у Лізі чемпіонів 100 разів.