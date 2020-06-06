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Колосальні заробітки йому принесла кар’єра футболіста та реклама.
Новину передає «Преса України».
Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом, який потрапив до рейтингу Forbes як мільярдер. Гравець італійського «Ювентусу» за 17-річну кар’єру заробив 650 млн доларів. До слова, це також рекорд серед футбольних гравців.
За рекламу Роналду заробив 765 млн доларів. Так, серед спортсменів-багатіїв він третій у списку Forbes. Компанію йому склали гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвейзер.
Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду став першим гравцем, який виграв у Лізі чемпіонів 100 разів.
08:49: Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером за версією Forbes
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