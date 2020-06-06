Літо без табору – Ляшко закликав батьків не віддавати дітей на оздоровлення

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 08:17

За його словами, є великий ризик того, що діти захворіють на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що він не підтримує ідею відкриття дитячих літніх таборів. За його словами, цього річ від такої практики доведеться відмовитися через пандемію коронавірусу, а також завантаженість лікарень.

Ляшко зауважив, що досить часто після відпочинку у таборі дітям необхідна медична допомога.

«Крім крапельних інфекцій існує величезна кількість кишкових інфекцій. Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи, або не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. В цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус», - пояснив він.

Наразі Ляшко рекомендує батькам відмовитися від літнього табору задля безпеки їх дітей. Як відомо, рішення щодо літніх таборів МОЗ приймає окремо.