У ЄС вирішили не пускати до себе громадян третіх країн до липня 07:39
Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою 07:01
Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг 15:02
Україна все більше переходить в управління зовнішніми силами - Тимошенко 14:04
Життя чорних важливе – Анджеліна Джолі зробила благодійний вчинок 13:39
У депутата «Слуги народу» нарахували 437 земельних ділянок 13:09
На найближчих виборах українці вибрали б Зеленського – опитування 12:42
Греція може воювати з Туреччиною через «чорне золото» – ЗМІ 10:26
У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин 09:15
Селищного голову засудили до 10 років – Обдурив покупця ділянки 08:38
Захисники інтересів Путіна на Донбасі ведуть системні обстріли – ООС 08:06
Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців 14:22
Єврокомісар Ільва Йоханссон заявила, що спочатку треба дочекатись нормального функціонування Шенгенської зони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що міністри внутрішніх справ країн ЄС виступили за те, щоб продовжити обмеження на в’їзд в їх країни громадян з третіх країн. Так, обмеження діятиме до 1 липня.
Відповідна заява була озвучена єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ільвою Йоханссон. Вона представила підсумки відеоконференції керівників МВС країн ЄС.
За її словами, спочатку треба, щоб Шенгенська зони повернулась до нормального функціонування. Тоді буде розглянуте питання про відкриття зовнішніх кордонів.
Нагадаємо, виключенням у правилі є дозвіл на подорожі сезонним робітникам.
07:39: У ЄС вирішили не пускати до себе громадян третіх країн до липня
07:01: Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою
15:02: Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг
14:04: Україна все більше переходить в управління зовнішніми силами - Тимошенко
13:39: Життя чорних важливе – Анджеліна Джолі зробила благодійний вчинок
13:09: У депутата «Слуги народу» нарахували 437 земельних ділянок
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.