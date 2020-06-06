У ЄС вирішили не пускати до себе громадян третіх країн до липня

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 07:39

Єврокомісар Ільва Йоханссон заявила, що спочатку треба дочекатись нормального функціонування Шенгенської зони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що міністри внутрішніх справ країн ЄС виступили за те, щоб продовжити обмеження на в’їзд в їх країни громадян з третіх країн. Так, обмеження діятиме до 1 липня.

Відповідна заява була озвучена єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ільвою Йоханссон. Вона представила підсумки відеоконференції керівників МВС країн ЄС.

За її словами, спочатку треба, щоб Шенгенська зони повернулась до нормального функціонування. Тоді буде розглянуте питання про відкриття зовнішніх кордонів.

Нагадаємо, виключенням у правилі є дозвіл на подорожі сезонним робітникам.