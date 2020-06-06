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Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 07:01
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Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою

Наразі горе-вихователька затримана й їй обрано запобіжний захід. Відомо, що за скоєне жінка може поплатитися волею.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано доказ причетності виховательки нелегального дитсадка у Запоріжжі до вбивства дитини. Як відомо, 29 травня в імпровізованому дитсадку у квартирі в Шевченківському районі померла однорічна дівчинка Алеся.

Батьки віддали її в нелегальний заклад і вже через годину вихователька повідомила, що вона не дихає. З’явилося відео з так званого дитсадка, на якому видно, як вихователька Ірина Сухова прив’язує до голови дівчинки подушку й відносить її в іншу кімнату.


На відео тривалістю 20 хвилин ще одна з виховательок повідомляє, що дитині стало зле, однак Сухова вирішила не реагувати. Підозрювану затримано й у Шевченківському районному суді їй обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

 
 
 
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Допис, поширений Prana (@prana.108)

Відомо, що горе-виховательці тепер загрожує довічне ув’язнення.

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