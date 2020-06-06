Труханов знову забув задекларувати мільйони

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У НАБУ підрахували вартість майна, яке він не вніс у декларацію.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НАБУ повідомили, що одеський мер Геннадій Труханов підозрюється у приховуванні майна на 16,3 млн грн. Антикорупційне бюро уже завершило слідство у відповідній справі.
«За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи своєї дружини, з якою живе, але офіційно в розлученні. Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб’єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього до декларації за 2017 він не вніс статки на загальну суму 16,3 млн грн», - зазначено у повідомленні.
Варто зазначити, що у Труханова це вже друга підозра у декларуванні неправдивої інформації. Раніше одеському меру інкримінували ст. 366-1 КК України через декларації за 2015-2016 років.
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07:01: Трагедія у Запоріжжі - З’явилося відео вбивства однорічної дитини вихователькою
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