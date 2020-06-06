Труханов знову забув задекларувати мільйони

Аня Мартинюк 06 червня 2020, 06:35

У НАБУ підрахували вартість майна, яке він не вніс у декларацію.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НАБУ повідомили, що одеський мер Геннадій Труханов підозрюється у приховуванні майна на 16,3 млн грн. Антикорупційне бюро уже завершило слідство у відповідній справі.

«За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи своєї дружини, з якою живе, але офіційно в розлученні. Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб’єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього до декларації за 2017 він не вніс статки на загальну суму 16,3 млн грн», - зазначено у повідомленні.

Варто зазначити, що у Труханова це вже друга підозра у декларуванні неправдивої інформації. Раніше одеському меру інкримінували ст. 366-1 КК України через декларації за 2015-2016 років.