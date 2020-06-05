Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 15:02

Частину грошей буде взято з Фонду боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, депутати ВРУ підтримали за основу законопроект №3509 про зміни в держбюджеті. Так, народні обранці підтримали ідею забрати з Фонду боротьби з коронавірусом частини грошей. Їх пустять на будівництво та реконструкцію доріг.

Таку ідею підтримали 274 депутати. Як відомо, у травні було нараховано 51,6 млрд грн нерозприділених коштів фонду.

За словами депутатів, таке рішення призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для країни.