Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Аваков емоційно відзвітував про роботу у ВРУ
  • Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
  • Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту

Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 15:02
Версія для друку
Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг

Частину грошей буде взято з Фонду боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, депутати ВРУ підтримали за основу законопроект №3509 про зміни в держбюджеті. Так, народні обранці підтримали ідею забрати з Фонду боротьби з коронавірусом частини грошей. Їх пустять на будівництво та реконструкцію доріг.

Таку ідею підтримали 274 депутати. Як відомо, у травні було нараховано 51,6 млрд грн нерозприділених коштів фонду.

За словами депутатів, таке рішення призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для країни.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції