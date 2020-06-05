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Частину грошей буде взято з Фонду боротьби з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, депутати ВРУ підтримали за основу законопроект №3509 про зміни в держбюджеті. Так, народні обранці підтримали ідею забрати з Фонду боротьби з коронавірусом частини грошей. Їх пустять на будівництво та реконструкцію доріг.
Таку ідею підтримали 274 депутати. Як відомо, у травні було нараховано 51,6 млрд грн нерозприділених коштів фонду.
За словами депутатів, таке рішення призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для країни.
15:02: Депутати України вирішили пустити гроші на боротьбу з коронавірусом на ремонт доріг
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