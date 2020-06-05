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Facebook маркуватиме ЗМІ Китаю та Росії

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 14:34
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Facebook маркуватиме ЗМІ Китаю та Росії

Тим часом американські медіа-організації не матимуть позначок. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що Facebook почне маркувати російські, китайські та інші медіа-організації, що контролюються державою. Крім того, пізніше цього літа заблокує будь-яку рекламу з таких торгових точок, націлених на користувачів США.

Найбільша у світі соціальна мережа застосує ярлик до російського Sputnik, іранського прес-телебачення та китайських новин Xinhua. За попередніми даними, своєрідному маркуванню підлягає близько 200 сторінок у соцмережі.

У Facebook заявили, що не позначатиме жодних американських новинних організацій, оскільки було встановлено, що навіть офіси уряду США мають редакційну незалежність. Про це повідомив Натаніел Гліхер, керівник політики з питань кібербезпеки Facebook.

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