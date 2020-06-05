Україна все більше переходить в управління зовнішніми силами - Тимошенко

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 14:04

Юлія Тимошенко згадала про проблему високих тарифів в Україні та меморандуму з МВФ.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу «1+1». Народна обраниця вкотре підняла питання завищених тарифів в Україні. За її словами, вона вимагає аби президент, уряд, РНБО та лідери фракцій зустрілись та обговорили це питання.

Тимошенко особливо наголосила, що України все більше переходить в управління зовнішніми силами. Зокрема, про це свідчать умови, які диктує МВФ і на які погоджується українська сторона.

«Наші фінансові потоки, надра, стратегічні державні підприємства влада віддає міжнародним спекулянтам. А це означає, що й прибутки, які приносять вітчизняні фінансові потоки, наша державна власність, будуть належати вже не українцям, і це вплине на життя кожної людини. За безпорадність і непрофесійність влади пропонують платити звичайним громадянам», - йшлось у її заяві.

Тимошенко додала, що звернуться до Конституційного суду щодо тексту меморандуму з МВФ. Вона вимагатиме визнання неприйнятних для України пунктів незаконними.