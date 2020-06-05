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Юлія Тимошенко згадала про проблему високих тарифів в Україні та меморандуму з МВФ.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу «1+1». Народна обраниця вкотре підняла питання завищених тарифів в Україні. За її словами, вона вимагає аби президент, уряд, РНБО та лідери фракцій зустрілись та обговорили це питання.
Тимошенко особливо наголосила, що України все більше переходить в управління зовнішніми силами. Зокрема, про це свідчать умови, які диктує МВФ і на які погоджується українська сторона.
«Наші фінансові потоки, надра, стратегічні державні підприємства влада віддає міжнародним спекулянтам. А це означає, що й прибутки, які приносять вітчизняні фінансові потоки, наша державна власність, будуть належати вже не українцям, і це вплине на життя кожної людини. За безпорадність і непрофесійність влади пропонують платити звичайним громадянам», - йшлось у її заяві.
Тимошенко додала, що звернуться до Конституційного суду щодо тексту меморандуму з МВФ. Вона вимагатиме визнання неприйнятних для України пунктів незаконними.
14:04: Україна все більше переходить в управління зовнішніми силами - Тимошенко
13:39: Життя чорних важливе – Анджеліна Джолі зробила благодійний вчинок
13:09: У депутата «Слуги народу» нарахували 437 земельних ділянок
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