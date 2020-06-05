Життя чорних важливе – Анджеліна Джолі зробила благодійний вчинок

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 13:39

45-річна знаменитість виділила чималу суму фонду, який бореться з расовою несправедливістю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Анджеліна Джолі вирішила пожертвувати 200 000 доларів Фонду правового захисту та освіти (NAACP Legal Defense Fund). Як зазначила зірка широких екранів, гроші вона виділила «для усунення глибоких структурних несправедливостей в нашому суспільстві».

У розпал акцій протесту Black Lives Matter, що тривають по всій території США, зараз багато знаменитостей вирішили вдатись до благодійності. В тому числі й 45-річна Джолі.

«Я стою з Фондом правової оборони та освіти в їх боротьбі за расову рівність, соціальну справедливість та заклику до термінової законодавчої реформи», - заявила Анджеліна Джолі.

Вона особливо наголосила, що очікую на згуртування американців у цьому питанні.