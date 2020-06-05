У депутата «Слуги народу» нарахували 437 земельних ділянок

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Стало відомо, що нардеп від президентської фракції Микола Кириченко володіє найбільшою кількістю земельних ділянок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що у депутата від президентської фракції «Слуга народу» Миколи Кириченка найбільше земельних ділянок серед своїх колег.
Так, у декларації народного обранця вказано, що він має 437 ділянки, загальна площа яких 1,3 тисячі гектарів. Усі в Харківській області.
Тим часом у депутата Олега Тарасова 38 ділянок у Кіровоградській області, у нардепа Олександра Трухіна - 116 ділянок площею 105 га в Полтавській області.
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