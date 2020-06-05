На найближчих виборах українці вибрали б Зеленського – опитування

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Результати нового опитування показали, що якби українцям довелось голосувати за кандидата в президенти України, то вони більшістю підтримали б Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, з’явилися результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, в період з 26 до 30 квітня соціологи опитували українців на тему виборів президента. Респонденти відповіли, що якби вибори проходили найближчим часом, то вони підтримали б Володимира Зеленського.
Зокрема, 40,9% опитаних віддали б за нього голос. Колишнього лідера країни Петра Порошенка підтримали б 15,7%, а лідера політсили «Сила і честь» Ігоря Смешка підтримали б 9,2% опитаних. Лідера ОПЗЖ Юрія Бойка підтримали б 8,9% респондентів.
Тим часом за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко свій голос віддали б 8,7%. 4% та 1,5% голосів дісталось би Олегу Ляшку та Святославу Вакарчуку. Ще 4,8% опитаних віддали би свій голос за іншого кандидата.
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