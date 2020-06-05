Аваков емоційно відзвітував про роботу у ВРУ

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Поки міністр розповідав про свою роботу, під парламентом зібрались мітингувальники.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, міністр МВС Арсен Аваков виступив у ВРУ. Поки міністр звітував про свою роботу, перед парламентом проходив мітинг за його відставку на тлі подій у Кагарлику, де поліцейські зґвалтували та катували дівчину, та у Броварах, де відбулась збройна розбірка маршрутників.
«І МВС, і Нацполіція є відображенням, зрізом і плоттю від плоті українського суспільства. Серед нас є герої, трудяги і, на жаль, порушники закону. У будь-якому суспільстві, в будь-який поліції світу зустрічаються негативні і резонансні події. Але принциповим важливо, як система МВС реагує на ці події», - йшлось у його заяві.
За словами Авакова, при ньому такі резонансні події не прикриваються й реакція на них швидка та жорстка.
«У відділі поліції Кагарлика відбувся ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, завдали побоїв та зґвалтували жінку. Негідників відразу затримали, інформацію передали в ДБР», - додав він.
Аваков особливо наголосив, що у поліції є й вірні Україні працівники.
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