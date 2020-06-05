У харківському супермаркеті пролунав вибух

Греція може воювати з Туреччиною через «чорне золото» – ЗМІ 10:26
У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин 09:15
Селищного голову засудили до 10 років – Обдурив покупця ділянки 08:38
Захисники інтересів Путіна на Донбасі ведуть системні обстріли – ООС 08:06
Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців 14:22
Открытое письмо писателя Артура Балаева депутату Александру Свиренко 12:07
Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею 11:49
Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні 11:12
Українця, який направив вантажівку на мітингувальників в США, відпустили 08:31
Зловмисники вирішили заволодіти грошима з банкомату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, у Харкові стався вибух у приміщенні супермаркету. Невідомі особи підірвали банкомат, який знаходився в приміщенні.
За даними відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, обійшлось без постраждалих. Тим не менше, розмір матеріальних збитків все ще встановлюється.
На місці події працює поліція.
10:26: Греція може воювати з Туреччиною через «чорне золото» – ЗМІ
09:15: У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин
08:38: Селищного голову засудили до 10 років – Обдурив покупця ділянки
08:06: Захисники інтересів Путіна на Донбасі ведуть системні обстріли – ООС
07:35: Вбивця Джорджа Флойда може сісти за грати на 40 років
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.