Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
  • Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту
  • Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19

У харківському супермаркеті пролунав вибух

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 11:28
Версія для друку
У харківському супермаркеті пролунав вибух

 Зловмисники вирішили заволодіти грошима з банкомату. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у Харкові стався вибух у приміщенні супермаркету. Невідомі особи підірвали банкомат, який знаходився в приміщенні.

За даними відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, обійшлось без постраждалих. Тим не менше, розмір матеріальних збитків все ще встановлюється.

На місці події працює поліція. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції