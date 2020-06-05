У харківському супермаркеті пролунав вибух

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 11:28

Зловмисники вирішили заволодіти грошима з банкомату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у Харкові стався вибух у приміщенні супермаркету. Невідомі особи підірвали банкомат, який знаходився в приміщенні.

За даними відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, обійшлось без постраждалих. Тим не менше, розмір матеріальних збитків все ще встановлюється.

На місці події працює поліція.