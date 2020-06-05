У Львові спалахнула велика акція протесту

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 10:54

Водії маршруток з усієї Львівської області почали вимагати дозволити їм вийти на роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у Львові стартував великий протест. Під стінами обласної державної адміністрації зібралися перевізники з усіх районів Львівської області. Так, їх вимога – відновити рух приміського та міжміського громадського транспорту.

Водії маршруток скаржаться, що через карантинні заходи вони не мають за що жити. Зокрема, про це розповів водій Василь.

«Ми вже майже три місяці не працюємо. Заощадження закінчились, треба ж якось жити та утримувати родини», - зазначив він.

Водії маршруток також прикрасили свої транспортні засоби плакатами з написами «Ми законно працювали і не відступимо!», «Свою роботу нікому не віддам», «У мене не буде роботи! Дякую лода», «Руки геть від наших робочих місць» та інші.