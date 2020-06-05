Греція може воювати з Туреччиною через «чорне золото» – ЗМІ

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Як відомо, сторони не можуть вирішити суперечку щодо нафти в Егейському морі.
Новину передає «Преса України».
Міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що останнім часом збоку Туреччини спостерігаються провокації. Його слова навело видання РИА Новости. Як зазначається, провокації фіксують на кордоні.
У зв’язку з таким ходом подій Греція попередила, що користуватиметься не лише дипломатичною зброєю. Так, країна готова збільшити стримуючу силу своїх Збройних сил.
«Саме так! Ми готуємося до будь-якої ситуації. Звичайно, все можливе включає і військову участь. Ми не хочемо цього, але ми хочемо дати зрозуміти, що зробимо все можливе, що б захистити наші суверенні права в максимально можливій мірі», - заявив Нікос Панайотопулос.
Як відомо, напруженість між сторонами виникла на тлі суперечки про право на пошук нафти в Егейському морі.
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