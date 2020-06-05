В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19

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Кількість нових хворих щодня росте.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла на 553 особи до 25964 осіб. З них 762 пацієнти померли та 11372 одужали.
«Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР», - розповіли в МОЗ.
Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3519 випадків, місті Києві — 3292 випадки та Львівській області — 1988 випадків. Найменше в Луганській області — 51 випадок, Донецькій області — 195 випадків та Чернігівській області — 250 випадків.
Ситуація в інших областях наступна.
Рівненська область — 1962 випадки.
Київська область — 1711 випадків.
Івано-Франківська область — 1507 випадків.
Закарпатська область — 1280 випадків.
Тернопільська область — 1233 випадки.
Харківська область — 1196 випадків.
Вінницька область — 1093 випадки.
Волинська область — 1008 випадків.
Дніпропетровська область — 960 випадків.
Одеська область — 970 випадків.
Житомирська область — 855 випадків.
Кіровоградська область — 538 випадків.
Хмельницька область — 501 випадок.
Запорізька область — 477 випадків.
Черкаська область — 432 випадки.
Миколаївська область — 307 випадків.
Полтавська область — 272 випадки.
Херсонська область — 179 випадків.
Чернігівська область — 250 випадків.
Сумська область — 188 випадків.
Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Всього з початку року в Україні перевірено 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.
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