В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 09:55

Кількість нових хворих щодня росте.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла на 553 особи до 25964 осіб. З них 762 пацієнти померли та 11372 одужали.

«Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР», - розповіли в МОЗ.

Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3519 випадків, місті Києві — 3292 випадки та Львівській області — 1988 випадків. Найменше в Луганській області — 51 випадок, Донецькій області — 195 випадків та Чернігівській області — 250 випадків.

Ситуація в інших областях наступна.

Рівненська область — 1962 випадки.

Київська область — 1711 випадків.

Івано-Франківська область — 1507 випадків.

Закарпатська область — 1280 випадків.

Тернопільська область — 1233 випадки.

Харківська область — 1196 випадків.

Вінницька область — 1093 випадки.

Волинська область — 1008 випадків.

Дніпропетровська область — 960 випадків.

Одеська область — 970 випадків.

Житомирська область — 855 випадків.

Кіровоградська область — 538 випадків.

Хмельницька область — 501 випадок.

Запорізька область — 477 випадків.

Черкаська область — 432 випадки.

Миколаївська область — 307 випадків.

Полтавська область — 272 випадки.

Херсонська область — 179 випадків.

Чернігівська область — 250 випадків.

Сумська область — 188 випадків.

Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Всього з початку року в Україні перевірено 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.