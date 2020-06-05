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У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 09:15
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У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин

Харківська область випала зі списку, однак на її місце додались одразу дві області. 

Новину передає «Преса України».

У МОЗ попередили, що 5 червня не всі області країни готові послабити карантин. Так, на пом’якшення можуть не розраховувати Житомирська, Луганська, Волинська, Львівська, Рівненська, Дніпропетровська, Донецька, Чернівецька області, місто Київ.

Як зазначається,  у Житомирській та Луганській області  зросла захворюваність і занадто мало тестів відповідно. Тим не менше, зі списку випала Харківська область. Тут покращилися показники тестування населення.

Нагадаємо, ослабити карантин в конкретному регіоні можна, якщо не збільшується кількість нових хворих на коронавірус,  завантаженість місць в лікарнях, де лікують хворих, має бути не більше 50%. Крім того, охоплення щоденного тестування повинно бути не нижче рівня інцидентності.

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