У МОЗ уточнили, які області не зможуть послабити карантин

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Харківська область випала зі списку, однак на її місце додались одразу дві області.
Новину передає «Преса України».
У МОЗ попередили, що 5 червня не всі області країни готові послабити карантин. Так, на пом’якшення можуть не розраховувати Житомирська, Луганська, Волинська, Львівська, Рівненська, Дніпропетровська, Донецька, Чернівецька області, місто Київ.
Як зазначається, у Житомирській та Луганській області зросла захворюваність і занадто мало тестів відповідно. Тим не менше, зі списку випала Харківська область. Тут покращилися показники тестування населення.
Нагадаємо, ослабити карантин в конкретному регіоні можна, якщо не збільшується кількість нових хворих на коронавірус, завантаженість місць в лікарнях, де лікують хворих, має бути не більше 50%. Крім того, охоплення щоденного тестування повинно бути не нижче рівня інцидентності.
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