Селищного голову засудили до 10 років – Обдурив покупця ділянки

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 08:38

Голова Гостомельської селищної ради за свій шахрайський вчинок поплатився свободою. Юрій Прилипко вирішив заволодіти коштами покупця земельної ділянки.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Моя Київщина, Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко відбуватиме покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бородянський районний суд обрав йому таке покарання за шахрайство в особливо великих розмірах.

Під час озвучення вироку Прилипку стало зле й він втратив свідомість. Тепер розгляд його справи перенесуть на декілька тижнів. Однак, залишається лише формальність – зачитати йому вирок та відправити у в’язницю.

Наразі відомо, що Прилипко обіцяв громадянину Олегу Кошелєву придбати та оформити на нього право власності на земельні ділянки Гостомельської селищної ради. Була озвучена ціна 500 доларів за 0,01 га. Гроші Прилипко отримав, однак Кошелєв не дочекався відповідних дій від першого.