Захисники інтересів Путіна на Донбасі ведуть системні обстріли – ООС

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 08:06

Російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, активно нагадують про свою присутність на українській території. В результаті захисники батьківщини дають гідну відсіч.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ООС повідомили, що минулої доби російські бойовики 14 разів відкривали вогонь в бік українських захисників. Ворог задіяв міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«На усі випадки агресивних дій загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність», - йдеться у повідомленні.

На щастя, українська сторона втрат не понесла. Тим не менше, уже сьогодні, 5 червня, ворог відкрив вогонь неподалік Новоолександрівки. Представники ООС знову утихомирили ворога. Знову обійшлось без жертв.