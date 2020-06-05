Вбивця Джорджа Флойда може сісти за грати на 40 років

Аня Мартинюк 05 червня 2020, 07:35

Дерека Шовіна можуть визнати винним у вбивстві другого ступеня. Тим часом його спільникам, очікується, що пощастить більше.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, усі 4 нині колишні поліцейські штату Міннеаполіс, причетні до вбивства темношкірого чоловіка Джорджа Флойда, наразі чекають вироку в помаранчевих уніформах.

Генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон, заявив, що вирок екскопам є в інтересах справедливості щодо Флойда, його сім'ї, громади та навіть держави.

Так, Дерека Шовіна, який притиснув коліно до шиї Флойда майже дев'ять хвилин, можуть посадити на термін до 40 років, якщо його визнають виним у вбивстві другого ступеня. Його спільникам загрожує до 10 років.

До слова, з 2013-го по 2019-й рік американська поліція вбила 7666 осіб. Експерти зазначають, що в США ймовірність того, що темношкірого вб’є поліція, в три рази вище, ніж якщо людина «біла».